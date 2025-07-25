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Рязанцы рассказали об аварии на улице Военных Автомобилистов
Обстоятельства произошедшего неизвестны, однако на кадрах видно реанимобиль. Очевидцы предположили, что в ДТП есть пострадавшие. Официального комментария пока не поступало.

Рязанцы рассказали об аварии на улице Военных Автомобилистов. Об этом написал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Обстоятельства произошедшего неизвестны, однако на кадрах видно реанимобиль. Очевидцы предположили, что в ДТП есть пострадавшие.

Официального комментария пока не поступало.