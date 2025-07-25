Рязанца оштрафовали и лишили машины за повторное пьяное вождение

Установлено, что в марте 2025 года 35-летний житель Рыбновского района сел за руль нетрезвым и выехал в город, где его остановили инспекторы ГИБДД. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Вину он признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил рыбновца к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Автомобиль конфискован и обращен в собственность государства.

Рязанца оштрафовали и лишили машины за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2025 года 35-летний житель Рыбновского района сел за руль нетрезвым и выехал в город, где его остановили инспекторы ГИБДД.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Вину он признал, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил рыбновца к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Автомобиль конфискован и обращен в собственность государства.