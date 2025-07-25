Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения попытки срыва переговоров

Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на 31 июля, с целью обсудить ситуацию в Украине. Об этом пишет Lenta.ru. Первоначальный запрос был озвучен первым заместителем постоянного представителя РФ при ООН Дмитрием Полянским. В своем заявлении он подчеркнул необходимость сосредоточиться на действиях, которые подрывают дипломатические усилия по разрешению конфликта, в частности, на попытках сорвать российско-украинские переговоры, проходившие в Стамбуле. По словам Полянского, обсуждение этих вопросов является важным для поиска путей к мирному разрешению украинского кризиса и восстановления диалога между сторонами.

Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на 31 июля, с целью обсудить ситуацию в Украине. Об этом пишет Lenta.ru.

Первоначальный запрос был озвучен первым заместителем постоянного представителя РФ при ООН Дмитрием Полянским. В своем заявлении он подчеркнул необходимость сосредоточиться на действиях, которые подрывают дипломатические усилия по разрешению конфликта, в частности, на попытках сорвать российско-украинские переговоры, проходившие в Стамбуле.

По словам Полянского, обсуждение этих вопросов является важным для поиска путей к мирному разрешению украинского кризиса и восстановления диалога между сторонами.