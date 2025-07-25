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Российские ученые разработали новый препарат для лечения лейкоза
Российские ученые из Московского государственного университета (МГУ) представили усовершенствованную версию фермента L-аспарагиназа, предназначенную для лечения лимфобластного лейкоза. Как сообщает RT, новый препарат демонстрирует повышенную эффективность и минимизирует побочные реакции по сравнению с существующими аналогами. Модификация фермента заключается в присоединении полиаминов — соединений, способствующих более точному воздействию лекарства на раковые клетки. Это позволяет новому средству дольше сохранять активность в организме и снижает частоту введения до одного раза в 7-14 дней, в отличие от текущих терапий, требующих инъекций каждые два-три дня.

Российские ученые из Московского государственного университета (МГУ) представили усовершенствованную версию фермента L-аспарагиназа, предназначенную для лечения лимфобластного лейкоза. Как сообщает RT, новый препарат демонстрирует повышенную эффективность и минимизирует побочные реакции по сравнению с существующими аналогами.

Модификация фермента заключается в присоединении полиаминов — соединений, способствующих более точному воздействию лекарства на раковые клетки. Это позволяет новому средству дольше сохранять активность в организме и снижает частоту введения до одного раза в 7-14 дней, в отличие от текущих терапий, требующих инъекций каждые два-три дня.

Одной из ключевых особенностей разработки является ее избирательное действие: модифицированный фермент маскируется под питательное вещество, что позволяет ему проникать непосредственно в опухолевые клетки и разрушать критически важную для них аминокислоту аспарагин. В результате здоровые клетки практически не подвергаются воздействию препарата, что снижает негативные эффекты в два-четыре раза.

Профессор химического факультета МГУ Елена Кудряшова, руководитель проекта, отметила, что будущие исследования помогут найти оптимальную форму препарата для эффективного поглощения раковыми клетками и их избирательного уничтожения. Ученые планируют применить данный подход к различным типам клеток, включая клетки пациентов с онкологическими заболеваниями.

В настоящее время разработка проходит лабораторные испытания, и исследователи надеются, что их открытие позволит создать более безопасную и эффективную терапию не только для лейкоза, но и для других онкологических заболеваний.