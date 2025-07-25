Над российскими регионами за ночь сбили более 100 украинских БПЛА

26 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, 25 — над Брянской, 23 — над Ростовской, девять — над акваторией Азовского моря, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, три- над Курской и Тамбовской областями, два — над Воронежской, один — над Орловской.