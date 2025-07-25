Минобороны опубликовало недельные потери ВСУ

Отмечается, что украинские войска за семь дней лишились более 7,5 тысяч бойцов. Также ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО, системы ПВО сбили 27 управляемых авиабомб, 4 управляемые ракеты «Нептун» и 2 049 беспилотников самолетного типа ВСУ. Помимо прочего, ликвидированы четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.