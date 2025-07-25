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Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
Вчера 11:10
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Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
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Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
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Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 июля
Музыкальный фестиваль «Конгломерат», новая цирковая программа, фестиваль исторической реконструкции и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворе старой обувной фабрики на площади Соборной, 21 пройдет музыкальный фестиваль «Конгломерат», а в клубе Deep состоится сольный концерт Mayot.

В рязанском цирке новая программа — «Парад великой победы«

На городище Старая Рязань пройдет фестиваль исторической реконструкции «Поле брани», а в музее-заповеднике Сергея Есенина отметят 60-летие со дня основания.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».