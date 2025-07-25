Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 июля

Музыкальный фестиваль «Конгломерат», новая цирковая программа, фестиваль исторической реконструкции и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворе старой обувной фабрики на площади Соборной, 21 пройдет музыкальный фестиваль «Конгломерат», а в клубе Deep состоится сольный концерт Mayot.

В рязанском цирке новая программа — «Парад великой победы«

На городище Старая Рязань пройдет фестиваль исторической реконструкции «Поле брани», а в музее-заповеднике Сергея Есенина отметят 60-летие со дня основания.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».