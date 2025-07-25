Глава ЦБ оценила привлекательность вкладов для россиян после понижения ставки

«Депозиты, на наш взгляд, останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции», — отметила Эльвира Набиуллина. По ее словам, Банк России будет стремиться к тому, чтобы ставки по депозитам оставались выше инфляции. Но универсальных советов, куда вкладывать сбережения, нет — решение будет принимать каждый, подчеркнула Набиуллина. Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18%.

Глава ЦБ оценила привлекательность вкладов для россиян после понижения ставки. Об этом пишет РИА Новости.

«Депозиты, на наш взгляд, останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции», — отметила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Банк России будет стремиться к тому, чтобы ставки по депозитам оставались выше инфляции.

Но универсальных советов, куда вкладывать сбережения, нет — решение будет принимать каждый, подчеркнула Набиуллина.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18%.