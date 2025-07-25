Эксперт Роскачества дала советы по выбору сезонных ягод

Она порекомендовала покупать их только у проверенных продавцов, которые могут предоставить гарантии качества. Специалистка подчеркнула, что приобретать ягоды в непроверенных местах опасно, так как в случае отравления будет сложно доказать факт покупки. Если человек все же отравился, ему следует немедленно обратиться к врачу и вызвать скорую помощь. Врач зафиксирует симптомы и обстоятельства отравления, а также запросит информацию о месте, времени и названии магазина, где была совершена покупка. Филатова советует попросить у продавца декларацию соответствия техническим регламентам и фитосанитарный сертификат. Эти документы подтверждают качество и безопасность товара.

Эксперт Роскачества Наталья Филатова дала советы по выбору сезонных ягод. Об этом пишет «Газета. ру».

Она порекомендовала покупать их только у проверенных продавцов, которые могут предоставить гарантии качества.

Специалистка подчеркнула, что приобретать ягоды в непроверенных местах опасно, так как в случае отравления будет сложно доказать факт покупки. Если человек все же отравился, ему следует немедленно обратиться к врачу и вызвать скорую помощь. Врач зафиксирует симптомы и обстоятельства отравления, а также запросит информацию о месте, времени и названии магазина, где была совершена покупка.

Филатова советует попросить у продавца декларацию соответствия техническим регламентам и фитосанитарный сертификат. Эти документы подтверждают качество и безопасность товара.

Эксперт также отметила, что в небольших магазинах существует риск обвеса, так как проверить вес товара на контрольных весах не всегда возможно. Оплата наличными или перевод на телефон удобны для продавца, но затрудняют возможность покупателя подтвердить покупку в случае спора.