Детские пособия за август рязанцам выплатят досрочно

Отмечается, что 3 августа выпадает на выходной день, ежемесячные детские пособия будут перечислены досрочно. 1 августа отделение соцфонда перечислит: единое пособие на детей и беременных женщин; ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет; выплаты гражданам, пострадавшим от воздействия радиации; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам. 5 августа — ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до 3 лет, а 8 числа — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.