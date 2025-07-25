Детские пособия за август рязанцам выплатят досрочно
Отмечается, что 3 августа выпадает на выходной день, ежемесячные детские пособия будут перечислены досрочно. 1 августа отделение соцфонда перечислит: единое пособие на детей и беременных женщин; ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет; выплаты гражданам, пострадавшим от воздействия радиации; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам. 5 августа — ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до 3 лет, а 8 числа — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Детские пособия за август рязанцам выплатят досрочно. Об этом сообщает пресс-служба соцфонда.
Отмечается, что 3 августа выпадает на выходной день, ежемесячные детские пособия будут перечислены досрочно.
1 августа отделение соцфонда перечислит:
- единое пособие на детей и беременных женщин;
- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;
- выплаты гражданам, пострадавшим от воздействия радиации;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам.
5 августа — ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до 3 лет, а 8 числа — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.