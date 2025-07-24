Жителя Сасова осудили за покушение на убийство

Отмечается, что преступление произошло еще осенью 2018 года. У подъезда жилого дома в Сасове мужчина ударил знакомого в шею острым предметом. Пострадавшему удалось сбежать. Ему успели оказать медицинскую помощь. Нападавшего приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Жителя Сасова осудили за покушение на убийство. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что преступление произошло еще осенью 2018 года. У подъезда жилого дома в Сасове мужчина ударил знакомого в шею острым предметом.

Пострадавшему удалось сбежать. Ему успели оказать медицинскую помощь.

Нападавшего приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.