Владимир Путин поддержал создание приложения для помощи ветеранам СВО

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского по созданию приложения, которое поможет ветеранам СВО вернуться к мирной жизни. Об этом сообщается на сайте «РИА Новости». В ходе встречи в Северодвинске Цыбульский представил концепцию «цифрового маршрута возвращения к мирной жизни», который будет интегрирован с мессенджером MAX и запущен в ближайшее время. Губернатор отметил, что данное приложение позволит властям региона получать информацию о ходе реабилитации ветеранов, а сами ветераны смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы. Путин одобрил идею и подчеркнул важность практической реализации проекта: «Очень хорошая идея. Надо только чтобы практика состоялась».

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского по созданию приложения, которое поможет ветеранам СВО вернуться к мирной жизни. Об этом сообщается на сайте «РИА Новости».

В ходе встречи в Северодвинске Цыбульский представил концепцию «цифрового маршрута возвращения к мирной жизни», который будет интегрирован с мессенджером MAX и запущен в ближайшее время.

Губернатор отметил, что данное приложение позволит властям региона получать информацию о ходе реабилитации ветеранов, а сами ветераны смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы. Путин одобрил идею и подчеркнул важность практической реализации проекта: «Очень хорошая идея. Надо только чтобы практика состоялась».

Фото: kremlin.ru