В Совфеде предложили запретить пункты выдачи в жилых домах

Грузовики под окнами шумят, не дают поставить машины и мешают жильцам. По данным СМИ, радикальный запрет станет серьезным ударом для малого бизнеса и вынудит многих предпринимателей уйти с платформ.