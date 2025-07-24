В Совфеде предложили запретить пункты выдачи в жилых домах
Грузовики под окнами шумят, не дают поставить машины и мешают жильцам. По данным СМИ, радикальный запрет станет серьезным ударом для малого бизнеса и вынудит многих предпринимателей уйти с платформ.
В Совфеде предложили запретить пункты выдачи в жилых домах. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что грузовики под окнами шумят, не дают поставить машины и мешают жильцам.
По данным СМИ, радикальный запрет станет серьезным ударом для малого бизнеса и вынудит многих предпринимателей уйти с платформ.