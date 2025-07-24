В Рязанской области более 8,5 тысяч детей страдают от ожирения

Это составляет около 5% от общего числа 189 тысяч детей в регионе. Об этом сообщили в Медицинском информационно-аналитическом центре. Лишний вес представляет собой серьезную угрозу для здоровья, предупреждает Минздрав. Ожирение может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету 2 типа, патологиям печени и желудочно-кишечного тракта, а также к нарушениям в гормональном фоне и психоэмоциональным расстройствам. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что 75% детей с ожирением сохраняют эту проблему и во взрослой жизни, что увеличивает риск хронических заболеваний и сокращает продолжительность жизни. Для определения наличия лишнего веса у ребенка можно воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчета индекса массы тела (ИМТ). В случае выявления проблемы рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшего обследования и консультации. Основные рекомендации по борьбе с лишним весом включают сбалансированное питание, физическую активность и соблюдение режима дня.

В Рязанской области более 8 500 детей страдают от ожирения, что составляет около 5% от общего числа 189 тысяч детей в регионе. Об этом сообщили в Медицинском информационно-аналитическом центре.

Лишний вес представляет собой серьезную угрозу для здоровья, предупреждает Минздрав. Ожирение может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету 2 типа, патологиям печени и желудочно-кишечного тракта, а также к нарушениям в гормональном фоне и психоэмоциональным расстройствам.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что 75% детей с ожирением сохраняют эту проблему и во взрослой жизни, что увеличивает риск хронических заболеваний и сокращает продолжительность жизни. Для определения наличия лишнего веса у ребенка можно воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчета индекса массы тела (ИМТ).

В случае выявления проблемы рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшего обследования и консультации. Основные рекомендации по борьбе с лишним весом включают сбалансированное питание, физическую активность и соблюдение режима дня.