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В Рязани задержали более 100 цыган
В четверг, 24 июля, полицейские совместно с различными организациями провели масштабные рейды в микрорайоне Дягилево. В отдел полиции 105 лиц цыганской народности для отработки на возможную причастность к ранее совершенным преступлениям. Помимо этого, сотрудники ГАИ в ходе рейда выявили 13 административных правонарушений, 4 из которых грубые.

В Рязани задержали более 100 цыган. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В четверг, 24 июля, полицейские совместно с различными организациями провели масштабные рейды в микрорайоне Дягилево.

В результате инспекторы по делам несовершеннолетних выявили детей различных возрастов, находящихся в социально опасном положении, родители которых находились за пределами Рязанской области. В одном из домов двое детей жили в антисанитарных условиях, не имея продуктов питания. Троих детей поместили в отделение медицинской, социальной и психологической помощи ГБУ РО «ОККВД», одного в лечебно-реабилитационный центр Дом ребенка. Родителей привлекут к административной ответственности.

Также во время рейда выявили 2 самовольные врезки в газопровод с ущербом в 136 тысяч рублей, одно самовольное подключение газового котла с ущербом в 46 тысяч рублей, и 5 неплательщиков за газ с общим долгом в 133 тысячи рублей, 9 фактов незаконного подключения домов к линиям электропередач. Все подводки и врезки демонтированы специалистами, составлены соответствующие акты и протоколы для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.

В отдел полиции 105 лиц цыганской народности для отработки на возможную причастность к ранее совершенным преступлениям.

Помимо этого, сотрудники ГАИ в ходе рейда выявили 13 административных правонарушений, 4 из которых грубые.

Отмечается, что оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены.