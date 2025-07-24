В Рязани выявили группу наркозакладчиков

По версии следствия, две местные жительницы и 20-летний нижегородец с ноября 2024 года по март 2025 года зарабатывали распространением запрещенных веществ на территории региона. Полиция пресекла преступную деятельность и изъяла более 587 граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (11 эпизодов), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В Рязани выявили группу наркозакладчиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, две местные жительницы и 20-летний нижегородец с ноября 2024 года по март 2025 года зарабатывали распространением запрещенных веществ на территории региона.

Полиция пресекла преступную деятельность и изъяла более 587 граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (11 эпизодов), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.