В Рязани пропал 45-летний мужчина

45-летний Александр Мосейчук пропал 24 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно. Его приметы: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.