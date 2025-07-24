В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла

Авария случилась на улице Затинной. Судя по кадрам, двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. На месте работала полиция. «Мотоциклиста нет, видимо, увезли», — говорится в сообщении.