В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла
Авария случилась на улице Затинной. Судя по кадрам, двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. На месте работала полиция. «Мотоциклиста нет, видимо, увезли», — говорится в сообщении.
В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Авария случилась на улице Затинной. Судя по кадрам, двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем Skoda Rapid.
На месте работала полиция.
«Мотоциклиста нет, видимо, увезли», — говорится в сообщении.