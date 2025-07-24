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В Рязани на семи улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:30 по следующим адресам: Братиславская ½, 5/1; Гоголя 3, 3 корп.1, 3а, 4, 6, 7, 7а, 9/8, 5; Полетаева 1/14, 2/12, 4, 6; Чернышевского 4, 6, 6а, 8, 8а, 10. До 13:00 по адресам: Затинная 82, 84, 84 корп.1, 86, 86 корп.1, 88, 88 корп.2, 88 корп.3, 88а, 88б, 90, 92, 92 корп.1, 96; Лесопарковая 12/3; Рыбацкая 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 18 корп.1, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 40, 42, 42 корп.1.

В Рязани на семи улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:30 по следующим адресам:

  • Братиславская ½, 5/1;
  • Гоголя 3, 3 корп.1, 3а, 4, 6, 7, 7а, 9/8, 5;
  • Полетаева 1/14, 2/12, 4, 6;
  • Чернышевского 4, 6, 6а, 8, 8а, 10.

До 13:00 по адресам:

  • Затинная 82, 84, 84 корп.1, 86, 86 корп.1, 88, 88 корп.2, 88 корп.3, 88а, 88б, 90, 92, 92 корп.1, 96;
  • Лесопарковая 12/3;
  • Рыбацкая 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 18 корп.1, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 40, 42, 42 корп.1.

До 16:00:

  • Гоголя 3, 3а, 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева);
  • Чернышевского 6а.