В России проводят попытки оптимизировать общественный транспорт с помощью ИИ

В Нижнем Новгороде стартует проект по оптимизации общественного транспорта с использованием искусственного интеллекта. Как сообщает RTVI, компания NtechLab внедряет нейросеть, которая в режиме реального времени анализирует пассажиропоток на остановках и передает данные о загруженности диспетчерам. Это позволит оперативно принимать решения о запуске дополнительного транспорта в часы пик. На данный момент нейросеть функционирует на 300 остановках в Нижнем Новгороде. В будущем планируется расширить использование технологии и в других регионах России. Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что интерес к применению ИИ в управлении общественным транспортом проявили уже несколько городов, и компания готовится запустить пилотные проекты в ближайшее время. Данный проект направлен на улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение эффективности работы общественного транспорта в городе.

В Нижнем Новгороде стартует проект по оптимизации общественного транспорта с использованием искусственного интеллекта. Как сообщает RTVI, компания NtechLab внедряет нейросеть, которая в режиме реального времени анализирует пассажиропоток на остановках и передает данные о загруженности диспетчерам. Это позволит оперативно принимать решения о запуске дополнительного транспорта в часы пик.

На данный момент нейросеть функционирует на 300 остановках в Нижнем Новгороде. В будущем планируется расширить использование технологии и в других регионах России. Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что интерес к применению ИИ в управлении общественным транспортом проявили уже несколько городов, и компания готовится запустить пилотные проекты в ближайшее время.

Данный проект направлен на улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение эффективности работы общественного транспорта в городе.

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости