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В России предложили улучшить шумоизоляцию в квартирах для комфорта граждан
В России предложили обязать застройщиков использовать более толстые стены в многоквартирных домах, чтобы улучшить звукоизоляцию и создать комфортные условия для личной жизни граждан. Об этом сообщает «LIFE.ru» со ссылкой на Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом», которая обратилась в Минстрой с просьбой учесть необходимость повышения уровня комфорта проживания в новых жилых комплексах. По словам Ивана Курбакова, юриста и председателя организации, многие россияне жалуются на недостаточную звукоизоляцию, что негативно сказывается на их личной жизни и отдыхе. Проблема особенно актуальна для семей с детьми и молодых пар, которым важно иметь возможность уединиться. Общественники отмечают, что использование дешевых строительных материалов, таких как пеноблоки и газосиликат, а также некачественная звукоизоляция стыков и швов приводят к образованию «звуковых мостиков», через которые проникает шум. Организация предлагает внедрить более эффективные меры по шумоизоляции стен, потолков и полов, включая использование звукопоглощающих материалов и герметиков. По мнению авторов инициативы, это не только повысит уровень комфорта в квартирах, но и создаст более благоприятные условия для укрепления семейных ценностей и повышения рождаемости в стране.

В России предложили обязать застройщиков использовать более толстые стены в многоквартирных домах, чтобы улучшить звукоизоляцию и создать комфортные условия для личной жизни граждан. Об этом сообщает «LIFE.ru» со ссылкой на Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом», которая обратилась в Минстрой с просьбой учесть необходимость повышения уровня комфорта проживания в новых жилых комплексах.

По словам Ивана Курбакова, юриста и председателя организации, многие россияне жалуются на недостаточную звукоизоляцию, что негативно сказывается на их личной жизни и отдыхе. Проблема особенно актуальна для семей с детьми и молодых пар, которым важно иметь возможность уединиться. Общественники отмечают, что использование дешевых строительных материалов, таких как пеноблоки и газосиликат, а также некачественная звукоизоляция стыков и швов приводят к образованию «звуковых мостиков», через которые проникает шум.

Организация предлагает внедрить более эффективные меры по шумоизоляции стен, потолков и полов, включая использование звукопоглощающих материалов и герметиков. По мнению авторов инициативы, это не только повысит уровень комфорта в квартирах, но и создаст более благоприятные условия для укрепления семейных ценностей и повышения рождаемости в стране.

Фото: Шедеврум