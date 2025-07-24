В России предложили создать фотобанк пропавших животных на «Госуслугах»
Соответствующая инициатива поступила от депутатов Госдумы. Обнаруженного питомца можно будет сфотографировать и загрузить на портал, где искусственный интеллект сравнит снимок с имеющейся базой и оповестит хозяина о находке. Точность распознавания обещают до 98%.
В России предложили создать фотобанк пропавших животных на «Госуслугах». Об этом в четверг, 24 июля, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Соответствующая инициатива поступила от депутатов Госдумы. Обнаруженного питомца можно будет сфотографировать и загрузить на портал, где искусственный интеллект сравнит снимок с имеющейся базой и оповестит хозяина о находке.
Точность распознавания обещают до 98%.