В России предложили создать фотобанк пропавших животных на «Госуслугах»

Соответствующая инициатива поступила от депутатов Госдумы. Обнаруженного питомца можно будет сфотографировать и загрузить на портал, где искусственный интеллект сравнит снимок с имеющейся базой и оповестит хозяина о находке. Точность распознавания обещают до 98%.