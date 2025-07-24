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В России обновят школьную программу по литературе
В России планируется обновление школьной программы по литературе, которое предполагает включение большего числа произведений авторов из числа народов страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. Согласно новым изменениям, для учащихся с первого по четвертый класс в программу войдут сказки и легенды различных народов России. «Это чудесно и всегда очень атмосферно, это определенный колорит и аромат, это очень раздвигает горизонт», — отметила Ямпольская. Для старших классов, с пятого по одиннадцатый, в каждом классе будет представлен один автор из числа народов России, среди которых такие известные имена, как Муса Джалиль, Расул Гамзатов и Юрий Рытхэу. Кроме того, зарубежная литература будет представлена через призму работы переводчиков, что позволит школьникам лучше понять контекст произведений. В учебниках также предусмотрены темы, которые будут повторяться каждый год, например, в конце апреля учащиеся будут изучать произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

В России планируется обновление школьной программы по литературе, которое предполагает включение большего числа произведений авторов из числа народов страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила советник президента Елена Ямпольская.

Согласно новым изменениям, для учащихся с первого по четвертый класс в программу войдут сказки и легенды различных народов России. «Это чудесно и всегда очень атмосферно, это определенный колорит и аромат, это очень раздвигает горизонт», — отметила Ямпольская.

Для старших классов, с пятого по одиннадцатый, в каждом классе будет представлен один автор из числа народов России, среди которых такие известные имена, как Муса Джалиль, Расул Гамзатов и Юрий Рытхэу.

Кроме того, зарубежная литература будет представлена через призму работы переводчиков, что позволит школьникам лучше понять контекст произведений. В учебниках также предусмотрены темы, которые будут повторяться каждый год, например, в конце апреля учащиеся будут изучать произведения, посвященные Великой Отечественной войне.