В России научились делать лекарства из рыбных отходов

Ученые из Пермского Политеха (ПНИПУ) и Института экологии и генетики микроорганизмов (УРО РАН ИЭГМ УрО РАН) разработали инновационную технологию выделения ДНК из молок лососевых рыб, что открывает новые горизонты для создания лекарств и антивозрастной косметики. Как сообщает «Газета.Ru», молоки, обычно считающиеся отходами рыбной промышленности, содержат высокие концентрации белков, жиров и полинуклеотидов — фрагментов ДНК, способствующих регенерации тканей и укреплению иммунитета. На данный момент в России потенциал молок практически не используется, в то время как зарубежные страны, такие как Корея и Италия, уже применяют полинуклеотиды в коммерческих продуктах для восстановления кожи и тканей. Для выделения ДНК исследователи использовали метод ферментативного расщепления с помощью трипсина, что позволило получить около 5% ДНК от массы исходного сырья. Доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Юлия Рожкова отметила, что увеличение концентрации трипсина на 25% позволяет достичь более высоких показателей выделения ДНК. Это открывает возможности для промышленного внедрения технологии, которая может стать основой для выпуска российских аналогов зарубежных биомедицинских и косметических средств на основе доступного сырья.

Ученые из Пермского Политеха (ПНИПУ) и Института экологии и генетики микроорганизмов (УРО РАН ИЭГМ УрО РАН) разработали инновационную технологию выделения ДНК из молок лососевых рыб, что открывает новые горизонты для создания лекарств и антивозрастной косметики. Как сообщает «Газета.Ru», молоки, обычно считающиеся отходами рыбной промышленности, содержат высокие концентрации белков, жиров и полинуклеотидов — фрагментов ДНК, способствующих регенерации тканей и укреплению иммунитета.

На данный момент в России потенциал молок практически не используется, в то время как зарубежные страны, такие как Корея и Италия, уже применяют полинуклеотиды в коммерческих продуктах для восстановления кожи и тканей. Для выделения ДНК исследователи использовали метод ферментативного расщепления с помощью трипсина, что позволило получить около 5% ДНК от массы исходного сырья.

Доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Юлия Рожкова отметила, что увеличение концентрации трипсина на 25% позволяет достичь более высоких показателей выделения ДНК. Это открывает возможности для промышленного внедрения технологии, которая может стать основой для выпуска российских аналогов зарубежных биомедицинских и косметических средств на основе доступного сырья.