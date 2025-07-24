В Канищеве столкнулись две машины такси
Авария произошла на улице Интернациональной, рядом с остановкой «ОКБ». «Белое такси решило развернуться и не заметило, как приближается другое такси. Произошел некий бум. Пострадавших нет», — уточнили очевидцы.
В Канищеве столкнулись две машины такси. Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
По данным портала, авария произошла на улице Интернациональной, рядом с остановкой «ОКБ».
"Белое такси решило развернуться и не заметило, как приближается другое такси. Произошел некий бум. Пострадавших нет", — уточнили очевидцы.