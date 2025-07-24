В Канищеве столкнулись две машины такси

Авария произошла на улице Интернациональной, рядом с остановкой «ОКБ». «Белое такси решило развернуться и не заметило, как приближается другое такси. Произошел некий бум. Пострадавших нет», — уточнили очевидцы.