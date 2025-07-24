В Екатеринбурге мужчина зарезал пригласившую его на свидание таксистку

В Екатеринбурге мужчина зарезал пригласившую его на свидание таксистку. Об этом пишут «Плохие новости 18+".

38-летняя Екатерина и 26-летний Андрей познакомились в соцсетях. Для первой встречи женщина предложила прогулку на ее машине. Пассажир употреблял спиртное, стал агрессивно вести себя, а затем достал нож и нанес водительнице 80 ударов. Затем убийца сел за руль и вместе с телом поехал дальше, пока не попал в аварию.

Мужчину задержали. Известно, что ранее он был судим за кражу, грабеж, разбойное нападение и угон.