В Амурской области при крушении пассажирского самолета Ан-24 погибли 49 человек

В Амурской области при крушении пассажирского самолета Ан-24 погибли 49 человек. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

По предварительным данным, борт попытался совершить посадку в условиях плохой видимости, но пилоты совершили ошибку и пришлось подняться на второй круг. После этого связь с судном была потеряна.

Горящие обломки лайнера обнаружили в 15 километрах от Тынды. В месте падения невозможно совершить посадку, поэтому спасателей спускали с вертолетов на веревках.

На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и 6 членов экипажа. Предварительно, все погибли.

Отмечается, что последний Ан-24 произвели в 1979 году, а разбившийся — в 1976. Сертификат летной годности упавшего самолета был продлен до 2036 года.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Видео: Telegram-канал «SHOT».