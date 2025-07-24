Умер заслуженный артист России Валерий Смирнов

Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, который является первым русским общедоступным драматическим театром. Смерть артиста наступила 23 июля, однако причина его ухода не была раскрыта. Дата и время прощания с Валерием Смирновым будут объявлены дополнительно. Валерий Смирнов начал свою карьеру после обучения в Ярославском театральном училище под руководством Фирса Шишигина в 1966 году, после чего был приглашен в труппу Волковского театра. В 1967 году он продолжил свою карьеру в Великолукском драматическом театре, а с 1971 по 1987 год служил в Гомельском драматическом театре. В 1987 году артист вернулся в театр имени Федора Волкова, где создал множество ярких сценических образов. Коллеги отмечают, что на сцене Первого русского театра Смирнов создал замечательную галерею разнообразных сценических характеров, оставив значимый след в российском театральном искусстве.

Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, который является первым русским общедоступным драматическим театром.

Смерть артиста наступила 23 июля, однако причина его ухода не была раскрыта. Дата и время прощания с Валерием Смирновым будут объявлены дополнительно.

Валерий Смирнов начал свою карьеру после обучения в Ярославском театральном училище под руководством Фирса Шишигина в 1966 году, после чего был приглашен в труппу Волковского театра. В 1967 году он продолжил свою карьеру в Великолукском драматическом театре, а с 1971 по 1987 год служил в Гомельском драматическом театре. В 1987 году артист вернулся в театр имени Федора Волкова, где создал множество ярких сценических образов.

Коллеги отмечают, что на сцене Первого русского театра Смирнов создал замечательную галерею разнообразных сценических характеров, оставив значимый след в российском театральном искусстве.