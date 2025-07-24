У рязанки изъяли участок площадью почти 9 гектаров

Установлено, что участок не используется по назначению более трех лет. Собственник привлечен к административной ответственности, ему выдано предписание о приведении участка в порядок. В ходе контрольной проверки выяснилось, что предписание не исполнено. Спасский районный суд удовлетворил иск и изъял земельный участок у женщины.

У рязанки изъяли участок площадью почти 9 гектаров, расположенный в Спасском районе. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Установлено, что участок не используется по назначению более трех лет. Собственник привлечен к административной ответственности, ему выдано предписание о приведении участка в порядок.

В ходе контрольной проверки выяснилось, что предписание не исполнено.

Спасский районный суд удовлетворил иск и изъял земельный участок у женщины.