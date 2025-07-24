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Совфед займется вопросом о штрафах за нарушения на электросамокатах осенью
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила о планах принять закон о штрафах за нарушение правил использования электросамокатов на федеральном уровне в ходе осенней сессии парламента. В четверг, отвечая на вопросы журналистов, Матвиенко подчеркнула необходимость регулирования этого вопроса, отметив, что «безусловно, нужно регулирование на федеральном уровне». Об этом пишет «Интерфакс». С начала осенней сессии парламент будет активно заниматься разработкой соответствующего законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Матвиенко отметила, что «лихая езда на самокатах по тротуарам» вызывает раздражение у граждан и ставит под угрозу их безопасность. Она добавила, что, хотя электросамокаты являются удобным средством передвижения, их использование должно быть четко регламентировано. Спикер также упомянула о том, что в стране уже зарегистрированы случаи несчастных случаев, связанных с использованием электросамокатов. «Никому не позволительно, используя удобное для себя средство транспорта, доставлять проблемы другим и угрожать безопасности граждан», — заключила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила о планах принять закон о штрафах за нарушение правил использования электросамокатов на федеральном уровне в ходе осенней сессии парламента. В четверг, отвечая на вопросы журналистов, Матвиенко подчеркнула необходимость регулирования этого вопроса, отметив, что «безусловно, нужно регулирование на федеральном уровне». Об этом пишет «Интерфакс».

С начала осенней сессии парламент будет активно заниматься разработкой соответствующего законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Матвиенко отметила, что «лихая езда на самокатах по тротуарам» вызывает раздражение у граждан и ставит под угрозу их безопасность. Она добавила, что, хотя электросамокаты являются удобным средством передвижения, их использование должно быть четко регламентировано.

Спикер также упомянула о том, что в стране уже зарегистрированы случаи несчастных случаев, связанных с использованием электросамокатов. «Никому не позволительно, используя удобное для себя средство транспорта, доставлять проблемы другим и угрожать безопасности граждан», — заключила Матвиенко.