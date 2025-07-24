Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
23°
Птн, 25
27°
Сбт, 26
24°
ЦБ USD 78.86 0.41 25/07
ЦБ EUR 93.34 1.55 25/07
Нал. USD 79.85 / 80.35 24/07 18:35
Нал. EUR 93.16 / 93.00 24/07 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
777
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 696
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 440
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 333
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Шохин: Россия нуждается в мигрантах для решения кадрового голода
В России признали необходимость привлечения мигрантов для решения проблемы кадрового голода в стране. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Он заявил, что в ближайшие пять лет решить проблему нехватки рабочей силы только за счет роста производительности труда не удастся. По его данным, российская экономика испытывает дефицит около 2,4-3 миллионов работников, что требует активных мер по привлечению трудовых ресурсов из-за рубежа. Шохин подчеркнул, что без мигрантов стране будет сложно обеспечить стабильное развитие и выполнение производственных задач.

В России признали необходимость привлечения мигрантов для решения проблемы кадрового голода в стране. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

Он заявил, что в ближайшие пять лет решить проблему нехватки рабочей силы только за счет роста производительности труда не удастся.

По его данным, российская экономика испытывает дефицит около 2,4-3 миллионов работников, что требует активных мер по привлечению трудовых ресурсов из-за рубежа.

Шохин подчеркнул, что без мигрантов стране будет сложно обеспечить стабильное развитие и выполнение производственных задач.