Шохин: Россия нуждается в мигрантах для решения кадрового голода

В России признали необходимость привлечения мигрантов для решения проблемы кадрового голода в стране. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Он заявил, что в ближайшие пять лет решить проблему нехватки рабочей силы только за счет роста производительности труда не удастся. По его данным, российская экономика испытывает дефицит около 2,4-3 миллионов работников, что требует активных мер по привлечению трудовых ресурсов из-за рубежа. Шохин подчеркнул, что без мигрантов стране будет сложно обеспечить стабильное развитие и выполнение производственных задач.

В России признали необходимость привлечения мигрантов для решения проблемы кадрового голода в стране. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

Он заявил, что в ближайшие пять лет решить проблему нехватки рабочей силы только за счет роста производительности труда не удастся.

По его данным, российская экономика испытывает дефицит около 2,4-3 миллионов работников, что требует активных мер по привлечению трудовых ресурсов из-за рубежа.

Шохин подчеркнул, что без мигрантов стране будет сложно обеспечить стабильное развитие и выполнение производственных задач.