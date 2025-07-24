Рязанский водитель создал аварийную ситуацию возле отдела полиции

Инцидент случился на улице Фирсова. Автомобиль резко повернул налево перед встречным транспортом, заставив его экстренно затормозить. «Как нужно парковаться возле Отдела МВД России по Советскому району города Рязани, Рязань, улица Фирсова, 23», — иронично отметил автор.