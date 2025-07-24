Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
23°
Птн, 25
27°
Сбт, 26
25°
ЦБ USD 78.45 0.36 24/07
ЦБ EUR 91.79 0.01 24/07
Нал. USD 79.60 / 79.00 24/07 10:25
Нал. EUR 92.60 / 92.70 24/07 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 2025 15:08
721
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 582
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 373
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 272
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский водитель создал аварийную ситуацию возле отдела полиции
Инцидент случился на улице Фирсова. Автомобиль резко повернул налево перед встречным транспортом, заставив его экстренно затормозить. «Как нужно парковаться возле Отдела МВД России по Советскому району города Рязани, Рязань, улица Фирсова, 23», — иронично отметил автор.

Рязанский водитель создал аварийную ситуацию возле отдела полиции. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Инцидент случился на улице Фирсова. Автомобиль резко повернул налево перед встречным транспортом, заставив его экстренно затормозить.

«Как нужно парковаться возле Отдела МВД России по Советскому району города Рязани, Рязань, улица Фирсова, 23», — иронично отметил автор.