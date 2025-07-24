Рязанские ученые обнаружили бабочку-вампира

Отмечается, что Калиптру василистниковую (Calyptra thalictri) нашли в областном центре. «Новая находка в Канищевских лугах подтверждает наличие ценных экосистем в черте Рязани», — отметил эколог Алексей Водорезов. Укол Калиптры сравнивают с укусом крупного слепня.

Рязанские ученые обнаружили бабочку-вампира. Об этом сообщает портал 7инфо со ссылкой на экологов РГУ.

Отмечается, что Калиптру василистниковую (Calyptra thalictri) нашли в областном центре.

«Новая находка в Канищевских лугах подтверждает наличие ценных экосистем в черте Рязани», — отметил эколог Алексей Водорезов.

Укол Калиптры сравнивают с укусом крупного слепня.

Эксперт добавил, что в последнее время там же нашли редчайшую бабочку Аполлон, занесенную в Красную книгу России, и виды регионального уровня охраны — Поликсена и Терновая хвостатка.