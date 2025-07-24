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Рязанская область вошла в список регионов с высоким уровнем эмоционального выгорания
Отмечается, что 67% опрошенных сообщили, что регулярно испытывают это состояние. Со стрессом и беспокойством о рабочих задачах сталкиваются 59% респондентов. Третье место заняло чувство информационной перегруженности, которое отметили 45% участников опроса.

Рязанская область вошла в список регионов с высоким уровнем эмоционального выгорания. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Отмечается, что 67% опрошенных сообщили, что регулярно испытывают это состояние.

Со стрессом и беспокойством о рабочих задачах сталкиваются 59% респондентов.

Третье место заняло чувство информационной перегруженности, которое отметили 45% участников опроса.

Далее следуют: отсутствие баланса между работой и личной жизнью (44%), необходимость быть на связи в нерабочее время (42%), частые переработки и слишком большой объем задач — по 39%, а также большое количество рабочих чатов, мешающее 34% сотрудников.

Лишь 11% респондентов из региона сообщили, что не сталкиваются с подобными трудностями.

Фото: Шедеврум