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Рязанцам представили второй гибридный автомобиль линейки EXLANTIX
Четырехдверное купе показано в шоу-руме EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной. Гибрид оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 л. с. с пиковым крутящим моментом 634 Н∙м, обеспечивающим разгон с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Батарея емкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода EXEED EXLANTIX ES составляет 1231 км.

Четырехдверное купе показано в шоу-руме EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной. Гибрид оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 л. с. с пиковым крутящим моментом 634 Н∙м, обеспечивающим разгон с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Батарея емкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода EXEED EXLANTIX ES составляет 1231 км.

На модель действует расширенный гарантийный срок — 8 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Она распространяется на все основные узлы и агрегаты автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, рулевой механизм, радиаторы, приводные валы, рычаги подвески, подшипники и т. д. а также на производственные дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею гарантия 8 лет или 160 000 км.

Помимо дополнительного гарантийного срока владельцам EXEED EXLANTIX будет доступно множество привилегий. На данный момент открыт бесплатный доступ к паркингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани и Набережных Челнов. Действует привилегия до 31 августа 2025 года.

Подробнее на https://rzn-exeed.ru/buy/offers-dealer/free-parking-offer/ EXEED Центр Автоимпорт. Рязань, ул. Солнечная д. 5. Телефон: +7 (4912) 771-771