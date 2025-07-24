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Россиянам объяснили, для чего нужна комиссия из-за частых больничных
Министерство здравоохранения РФ предложило ввести обязательное направление медицинской документации на врачебную комиссию для пациентов, которые оформляют листы нетрудоспособности более четырех раз в течение шести месяцев. Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб. Она пояснила, что такие меры направлены на предотвращение серьезных заболеваний. По словам Бессараб, важно выяснять причины частых болезней, особенно если они не связаны с сезонными инфекциями или условиями труда. Она отметила, что медико-социальная экспертиза может помочь выявить потенциальные проблемы со здоровьем на ранних стадиях, что в свою очередь может продлить жизнь и улучшить качество жизни пациента. Светлана Бессараб также успокоила работников, заявив, что данная комиссия не будет негативно сказываться на их карьере. «Если состояние здоровья позволяет работать, то никто не будет ухудшать показатели», — отметила она. В Минздраве уточнили, что основная задача комиссии заключается в выявлении факторов, влияющих на частоту заболеваний, а также в разработке индивидуального плана лечения и профилактики для каждого пациента. Изменения в порядке выдачи больничных листов направлены на улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности для граждан.

Министерство здравоохранения РФ предложило ввести обязательное направление медицинской документации на врачебную комиссию для пациентов, которые оформляют листы нетрудоспособности более четырех раз в течение шести месяцев. Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она пояснила, что такие меры направлены на предотвращение серьезных заболеваний.

По словам Бессараб, важно выяснять причины частых болезней, особенно если они не связаны с сезонными инфекциями или условиями труда. Она отметила, что медико-социальная экспертиза может помочь выявить потенциальные проблемы со здоровьем на ранних стадиях, что в свою очередь может продлить жизнь и улучшить качество жизни пациента.

Светлана Бессараб также успокоила работников, заявив, что данная комиссия не будет негативно сказываться на их карьере. «Если состояние здоровья позволяет работать, то никто не будет ухудшать показатели», — отметила она. В Минздраве уточнили, что основная задача комиссии заключается в выявлении факторов, влияющих на частоту заболеваний, а также в разработке индивидуального плана лечения и профилактики для каждого пациента.

Изменения в порядке выдачи больничных листов направлены на улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности для граждан.