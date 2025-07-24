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Павел Малков: для нас важно, чтобы молодые медики оставались работать в Рязанской области
Губернатор Павел Малков прокомментировал реализацию в регионе федерального проекта «Медицинские кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Губернатор Павел Малков прокомментировал реализацию в регионе федерального проекта «Медицинские кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Павел Малков прокомментировал реализацию в регионе федерального проекта «Медицинские кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Он подчеркнул, что в настоящее время проводится активная работа по всем направлениям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Одно из приоритетных — обучение и подбор кадров для здравоохранения.

«В этом году у нас рекордный конкурс в Рязанский государственный медицинский университет. Это очень радует. Потребность в кадрах большая. Мы закрываем ее не только по Рязанской области, но и в соседних регионах. Сегодня документы в РязГМУ подали представители более 80 субъектов РФ. И приемная кампания еще продолжается», — отметил глава региона.

Он добавил, что региону важно сохранять выпускников и предоставлять им места работы. В связи с этим министру здравоохранения Александру Пшенникову дано поручение увеличивать программу целевого обучения.

Малков напомнил о продолжении модернизации и оснащения современным оборудованием поликлиник и больниц. Ведется целенаправленная работа по улучшению условий жизни и труда медработников. В развитии здравоохранения и медучреждений используются цифровые технологии и инструменты бережливого производства.