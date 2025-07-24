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На работу платформы «Безопасный город» в Рязани потратят пять миллионов
В документах указано, что подрядчик осуществит информационно-техническое сопровождение программного обеспечения «Netris CCTV Video Server» и программного обеспечения «Визирь», функционирующих на базе ГИС АПК «Безопасный город» на территории Рязанской области.

На работу платформы «Безопасный город» в Рязанской области потратят пять миллионов 23 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В документах указано, что подрядчик осуществит информационно-техническое сопровождение программного обеспечения «Netris CCTV Video Server» и программного обеспечения «Визирь», функционирующих на базе ГИС АПК «Безопасный город» на территории Рязанской области.

Среди критериев требований к системе видеонаблюдения и аналитики есть классификация ошибок и неисправностей: отсутствие трансляции, проблемы с архивами, загрузкой изображений, ошибками в интерфейсах и функциональности. Также сроки реагирования на ошибки: на мелкие — до 4 часов, на незначительные — до 60 рабочих дней.

Обработка обращений осуществляется в рабочие часы РФ (понедельник-четверг с 08:45 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00).

Срок оказания услуг: с 1 сентября по 31 декабря 2025 года включительно.