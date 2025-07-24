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«Мармакс» рассказал рязанцам о применяемых трендах современного строительства

Комитет Госдумы рекомендовал Минстрою РФ стимулировать малоэтажное строительство для семей с детьми. Такой подход с учетом развитой инфраструктуры может способствовать повышению рождаемости, отметила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она добавила, что люди не хотят жить в регионах из-за отсутствия современных городских условий. По словам Останиной, молодые семьи хотят обеспечить своим детям такой же уровень развития, как в столице, где доступны многочисленные возможности для занятий спортом и творчеством.

Государственная инициатива о переходе от высотного строительства к малоэтажным форматам находит прямое отражение в проектах «Мармакс». Девелопер опережает тренды, создавая проекты, которые отвечают современным требованиям к качеству жизни и формируют комфортную городскую среду.

Жилой квартал «Дягилев» в Рязани воплощает концепцию современной малоэтажной застройки. Проект реализуется на улице Забайкальской и предлагает жителям района принципиально новый уровень комфорта и высокие стандарты качества «Мармакс» по доступным ценам. В жилом квартале «Дягилев» строятся четыре 9-этажных дома, а в 29 квартирах жилого квартала будут террасы. Особое внимание уделяется безопасности: территория закрыта от посторонних, реализована концепция «Двор без машин», что создает идеальные условия для семей с детьми.

В загородной резиденции «Поляна» «Мармакс» объединил преимущества городской инфраструктуры и жизни в окружении природы. Малоэтажный проект включает таунхаусы с патио и личной эко-парковкой и три многоквартирных 4-этажных дома с благоустроенной территорией. «Поляна» расположена в 15 минутах от центра города в окружении соснового леса, обеспечивая резидентам чистый воздух и экологичную среду. При этом вся необходимая городская инфраструктура — школа, магазины и кафе — уже есть в шаговой доступности, а дополняют окружение популярные туристические объекты. Салон красоты и фитнес-центр появятся на территории загородной резиденции и расширят инфраструктуру для комфортной жизни.

«Мы видим растущий запрос на качественные малоэтажные проекты и традиционно стремимся предложить жителям Рязани современные форматы комфортного проживания, отдавая приоритет созданию безопасной среды и качеству жизни резидентов. Проекты „Мармакс“ — это превосходящий ожидания продукт, который отвечает всем требованиям современного человека. Жилой квартал „Дягилев“ и загородная резиденция „Поляна“ — яркие примеры того, как можно совместить современные требования к объектам жилой недвижимости с принципами качественного городского планирования»", — отметила Анна Терехова, директор по продажам девелоперской компании «Мармакс».