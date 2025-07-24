Малков: строительство нового моста через Оку планируем завершить в 2029 году

Глава региона провел рабочую встречу с главой рязанского минтранса Павлом Супруном. По словам Малкова, главная задача — построить новый мост через Оку. «Планируем закончить работы одновременно с завершением стройки Южного обхода Рязани — в 2029 году. От существующего моста не отказываемся, будем его реконструировать. Разработаем оптимальное решение с учётом мнения экспертов», — написал он.

Строительство нового моста через Оку планируем завершить в 2029 году. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что глава региона провел рабочую встречу с главой рязанского минтранса Павлом Супруном.

По словам Малкова, главная задача — построить новый мост через Оку.

«Планируем закончить работы одновременно с завершением стройки Южного обхода Рязани — в 2029 году. От существующего моста не отказываемся, будем его реконструировать. Разработаем оптимальное решение с учётом мнения экспертов», — написал он.