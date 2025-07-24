Скончался американский рестлер и актер Халк Хоган

Хогану был 71 год. По данным американских СМИ, смерть наступила из-за остановки сердца. Его тело обнаружили в собственном доме в городе Клируотер, штат Флорида. Отмечается, что он долго и тяжело болел.

Скончался американский рестлер и актер Халк Хоган. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Хогану был 71 год. По данным американских СМИ, смерть наступила из-за остановки сердца. Его тело обнаружили в собственном доме в городе Клируотер, штат Флорида.

Отмечается, что он долго и тяжело болел.