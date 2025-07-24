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Инициаторов буллинга предложили временно направлять в спецшколы
Для реализации этой меры необходимо согласие родителей и заключение центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Спецшколы могут находиться в ведении Минпросвещения или региональных органов власти. Сроки пребывания детей в таких учреждениях не уточняются. Согласно законопроекту, с детьми, склонными к агрессии, также будет проводиться профилактическая работа региональными комиссиями по делам несовершеннолетних. Специалисты помогут научиться конструктивно общаться со сверстниками и скорректировать свое поведение.

В России предложили временно помещать в учебно-воспитательные специальные школы детей, которые часто участвуют в травле и применяют физическое насилие к другим. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с законопроектом о противодействии буллингу.

Для реализации этой меры необходимо согласие родителей и заключение центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Спецшколы могут находиться в ведении Минпросвещения или региональных органов власти. Сроки пребывания детей в таких учреждениях не уточняются.

Согласно законопроекту, с детьми, склонными к агрессии, также будет проводиться профилактическая работа региональными комиссиями по делам несовершеннолетних. Специалисты помогут научиться конструктивно общаться со сверстниками и скорректировать свое поведение.