Инициаторов буллинга предложили временно направлять в спецшколы

Для реализации этой меры необходимо согласие родителей и заключение центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Спецшколы могут находиться в ведении Минпросвещения или региональных органов власти. Сроки пребывания детей в таких учреждениях не уточняются. Согласно законопроекту, с детьми, склонными к агрессии, также будет проводиться профилактическая работа региональными комиссиями по делам несовершеннолетних. Специалисты помогут научиться конструктивно общаться со сверстниками и скорректировать свое поведение.

В России предложили временно помещать в учебно-воспитательные специальные школы детей, которые часто участвуют в травле и применяют физическое насилие к другим. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с законопроектом о противодействии буллингу.

Для реализации этой меры необходимо согласие родителей и заключение центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Спецшколы могут находиться в ведении Минпросвещения или региональных органов власти. Сроки пребывания детей в таких учреждениях не уточняются.

Согласно законопроекту, с детьми, склонными к агрессии, также будет проводиться профилактическая работа региональными комиссиями по делам несовершеннолетних. Специалисты помогут научиться конструктивно общаться со сверстниками и скорректировать свое поведение.