ГРПЗ за пять лет в два раза увеличил реализацию приборов для измерения внутриглазного давления

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) за последние пять лет увеличил реализацию приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) в два раза. С 2020 по 2024 год продано 15 050 изделий различных модификаций.

Предприятие начало разработку уникальной медицинской техники для диагностики глаукомы 30 лет назад в содружестве с научными и медицинскими учреждениями России. Приборы создавались с целью быстрого, безопасного и безболезненного выявления и контроля повышенного ВГД, которое является признаком глаукомы — заболевания глаз, приводящего к слепоте. В них реализован качественно новый подход к измерению ВГД: транспальпебральная (через верхнее веко) тонометрия в зоне склеры, без прямого контакта с роговицей глаза.

В настоящее время ГРПЗ выпускает приборы для измерения ВГД двух поколений, которые отличаются конструктивом. К первому поколению относятся ТГДц-01 и ИГД-02. Они имеют высокую точность результата за счет проведения серии последовательных измерений. Второе поколение приборов (ИГД-03 и ТГДц-03) измеряет ВГД в одно касание.

«Наши офтальмотонометры, выпускающиеся под торговой маркой diathera, прекрасно зарекомендовали себя на практике, их клиническая эффективность подтверждена многочисленными исследованиями. Они незаменимы при проведении массовой диспансеризации с целью диагностики глаукомы, позволяя буквально за несколько секунд выявить проблему и своевременно направить пациента на дополнительное обследование. Востребованность нашей продукции в медицине подтверждена цифрами: плановые показатели 2024 года по количеству реализованных приборов выполнены на 127,91%", — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Приборы для измерения ВГД производства ГРПЗ включены в реестры российской промышленной продукции (ПП РФ № 719) и радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878) Минпромторга России. Они применяются в офтальмологии, в системе общей врачебной практики, в кабинетах профилактических и диспансерных осмотров.

Дилерская сеть данной продукции насчитывает 16 организаций в России и две — в Республике Беларусь. География продаж охватывает всю страну, в частности Московскую, Ленинградскую, Ростовскую области, Красноярский и Краснодарский края, республики Татарстан и Марий Эл. Приборы для измерения ВГД неоднократно становились лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и входили в «Золотую сотню».