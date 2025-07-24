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Эксперт заявил, что Зеленский манипулирует Трампом диалогом с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский использует диалог с Москвой как инструмент политической игры против администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет LIFE.ru со ссылкой на эксперта Дипломатической академии МИД России Антона Гришанова. По его мнению, Украина формально соблюдает требования Вашингтона о переговорах, однако намеренно ограничивает повестку, избегая обсуждения условий прекращения огня. Вместо этого Киев предлагает встречи лидеров и обмены пленными, что позволяет ему впоследствии обвинять Россию в неконструктивности и требовать от США введения новых санкций. Гришанов отмечает, что таким образом Зеленский ставит Трампа перед сложным выбором: либо признать нежелание Украины к реальному урегулированию конфликта, либо пойти на эскалацию против России, что противоречит его предвыборным обещаниям. Эксперт также подчеркивает парадоксальную ситуацию, при которой администрация Трампа, выступающая за дипломатическое решение, оказывается заложником позиции Киева. Гришанов прогнозирует, что такая тактика может привести к обострению американо-украинских отношений в преддверии выборов в США, особенно на фоне заявлений Москвы о недостаточном интересе Киева к политическому урегулированию.

Президент Украины Владимир Зеленский использует диалог с Москвой как инструмент политической игры против администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет LIFE.ru со ссылкой на эксперта Дипломатической академии МИД России Антона Гришанова.

По его мнению, Украина формально соблюдает требования Вашингтона о переговорах, однако намеренно ограничивает повестку, избегая обсуждения условий прекращения огня.

Вместо этого Киев предлагает встречи лидеров и обмены пленными, что позволяет ему впоследствии обвинять Россию в неконструктивности и требовать от США введения новых санкций. Гришанов отмечает, что таким образом Зеленский ставит Трампа перед сложным выбором: либо признать нежелание Украины к реальному урегулированию конфликта, либо пойти на эскалацию против России, что противоречит его предвыборным обещаниям.

Эксперт также подчеркивает парадоксальную ситуацию, при которой администрация Трампа, выступающая за дипломатическое решение, оказывается заложником позиции Киева. Гришанов прогнозирует, что такая тактика может привести к обострению американо-украинских отношений в преддверии выборов в США, особенно на фоне заявлений Москвы о недостаточном интересе Киева к политическому урегулированию.