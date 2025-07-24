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Эксперт рассказал о возможном появлении в России боевых «тараканов-шпионов»
Эти устройства пока довольно примитивны и могут быть легко управляемы оператором. Однако они обладают высокой мобильностью и способны проникать в труднодоступные места для проведения видеосъемки. Эксперт выразил мнение, что появление таких технологий пока кажется фантастикой. Он подчеркнул, что для их создания необходимы миниатюрные микропроцессоры, которые на данный момент отсутствуют.

Боевые управляемые тараканы могут появиться в России через 20-25 лет, когда будут разработаны необходимые технологии. Такое предположение сделал бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, передает «АиФ».

Собеседник издания отметил, что эти устройства пока довольно примитивны и могут быть легко управляемы оператором. Однако они обладают высокой мобильностью и способны проникать в труднодоступные места для проведения видеосъемки.

Эксперт выразил мнение, что появление таких технологий пока кажется фантастикой. Он подчеркнул, что для их создания необходимы миниатюрные микропроцессоры, которые на данный момент отсутствуют.

Фото: Шедеврум.