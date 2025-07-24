Экс-главу Тамбовской области заподозрили в получении крупной взятки и задержали

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия», — поделился собеседник агентства. У задержанного ведут обыски в нескольких местах проживания. Уточняется, что Егоров был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024-го.

Экс-главу Тамбовской области заподозрили в получении крупной взятки и задержали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия», — поделился собеседник агентства.

У задержанного ведут обыски в нескольких местах проживания.

Уточняется, что Егоров был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024-го.

Фото: ТАСС.