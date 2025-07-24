Двум жителям рязанских сел отключили газоснабжение за долги

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приостановили подачу газа двум жителям сел Хирино и Турлатово в Рязанском районе с общим долгом 356 тыс. рублей.

Потребители не оплачивали в полном размере потребленный газ, в связи с чем, у каждого образовалась задолженность в размере 210 тыс. и 146 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, должники не допускали газовиков в домовладения для проведения работ по прекращению поставки газа. В связи с этим было принято решение провести работы по ограничению подачи газа на подводящих к домовладениям сетях.

Теперь, чтобы восстановить подачу ресурса в домовладениях, абонентам помимо основной суммы задолженности за газ предстоит выплатить стоимость работ по прекращению поставки и последующему подключению.