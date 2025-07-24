Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край
В Пятигорске произошли задержки в возведении нового здания СКР — подрядчики игнорируют уже седьмой тендер. Все предыдущие не привлекли ни одной заявки, сообщает
Республика Удмуртия
В Удмуртии жительница Селтов смогла вытащить из горящего дома родственников, невзирая на смертельную опасность. Возгорание произошло на веранде из-за оставленной на зажженной плите кастрюли, пишет
Ростовская область
В ночь на 23 июля БПЛА атаковали несколько районов Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о разрушениях в Шахтах, Новочеркасске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах. В Новочеркасске из-за падения беспилотников были ранены три местных жителя, пишет издание
Республика Татарстан
Запуск первого участка второй линии метро в Казани перенесли на 2028 год. Такой комментарий поступил от заместителя министра строительства Татарстана Ильшата Гимаева, сообщает
Волгоградская область
Мошенники начали обзванивать волгоградцев, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб, пишут
Нижегородская область
Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о состоянии дома № 6 в переулке Мотальном в Нижнем Новгороде. Ранее жильцы были недовольны тем, что здание находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. Как сообщает «Народный фронт», ремонта в жилом здании не было 45 лет. В подъезде с потолка сыпется штукатурка, общие туалеты разрушены, инженерные сети изношены. Примечательно, что здание числится ОКН регионального здания, но его пока не удосужились обновить, пишет
Свердловская область
Глава СКР взял под контроль дело о пострадавшем ребенке в метро Екатеринбурга. Во вторник, 22 июля, машинист не стал дожидаться, пока все пассажиры выйдут и войдут в вагон, закрыл двери и начал движение, из-за чего двери защемили трехлетнюю девочку. Маленькая пассажирка получила травмы, пишет
Оренбургская область
В Оренбуржье случился пожар в доме, где находилось многодетная семья. В тот злополучный день в доме гостила женщина, которая погибла при пожаре. ЧС произошло в частном доме в селе Рыбкино. До прибытия пожарно-спасательных подразделений загоревшийся дом самостоятельно покинули девять человек, включая семеро детей, сообщает
Тюменская область
В Тюмени подросток скончался из-за удара током. Мальчик залез на козырек трансформаторной будки и взялся руками за токопроводящую деталь. От полученной электротравмы он погиб почти мгновенно — на глазах своей подруги. Прибывшие на место медики не успели оказать тюменцу помощь, сообщает
Омская область
В Омске разгорается конфликт вокруг планов установить памятник Феликсу Дзержинскому. Как сообщает
Карелия
Житель Карелии зарубил топором женщину средь бела дня. В Кондопоге на улице Пролетарской, 10а, была жестоко ранена женщина. Пострадавшую отправили в больницу, однако медики не смогли помочь ей и она скончалась в реанимации. Местные жители рассказывают, что убийца скрылся с места происшествия, его пока не нашли, сообщает
Приморский край
В Приморье стала известна статистика по укусам змей. Как сообщает
Башкирия
В Башкирии 16-летний подросток из Октябрьского стал фигурантом уголовного дела за стрельбу из пневматического пистолета по детям, сообщает
Краснодарский край
Клубника в Краснодарском крае за 12 месяцев подорожала более чем на 30% — до 377 рублей за килограмм, пишет
Хабаровский край
Тепловоз с углем сошел с рельсов под Хабаровском, сообщает
Новосибирск
Закрытие полигона в Искитиме вызвало экологическую катастрофу: реликтовый лес начал превращаться в свалку, пишет
Челябинская область
В Красноармейском районе Челябинской области инспекторы ДПС Артур Хасаншин и Илья Карнаух помогли беременной женщине из Курганской области, у которой начались роды. Как сообщает
ХМАО
Сургутский блогер Амирхан Магомедов лишился своего необычного домашнего животного — львенка Хариссы. По решению суда он был оштрафован на 2500 рублей. Животное в итоге было изъято, так как его содержание признали незаконным.
Красноярский край
Соседи напали с кулаками на предполагаемого виновника пожара в красноярской многоэтажке, сообщает
Белгородская область
В белгородской рыбе обнаружили ленточных червей. Как пишет
Пермский край
В Пермском крае пойман водитель — виновник смертельной аварии, сообщает