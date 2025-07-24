Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Пятигорске произошли задержки в возведении нового здания СКР — подрядчики игнорируют уже седьмой тендер. Все предыдущие не привлекли ни одной заявки, сообщает newstracker.ru . Причина — масштаб строительства и начальная цена.

Республика Удмуртия

В Удмуртии жительница Селтов смогла вытащить из горящего дома родственников, невзирая на смертельную опасность. Возгорание произошло на веранде из-за оставленной на зажженной плите кастрюли, пишет udm-info.ru . Женщина вовремя среагировала в чрезвычайной ситуации и смогла вытащить через окно мать-инвалида и двух внучек, отделавшись при этом ожогами.

Ростовская область

В ночь на 23 июля БПЛА атаковали несколько районов Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о разрушениях в Шахтах, Новочеркасске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах. В Новочеркасске из-за падения беспилотников были ранены три местных жителя, пишет издание rostovgazeta.ru . Обломки дронов привели к возгораниям домов и машин.

Республика Татарстан

Запуск первого участка второй линии метро в Казани перенесли на 2028 год. Такой комментарий поступил от заместителя министра строительства Татарстана Ильшата Гимаева, сообщает inkazan.ru. Он заявил, что строительство можно ускорить, увеличив финансирование.

Волгоградская область

Мошенники начали обзванивать волгоградцев, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб, пишут novostivolgograda.ru . Мошенники убеждают жертву, что заказ уже оплачен, и просят лишь подтвердить удобное время получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, преступники ссылаются на ошибку, подарок или заказ от имени другого человека. Далее они отправляют СМС-код, якобы для подтверждения личности. В итоге данный код злоумышленники используют для входа в личный кабинет или осуществления преступных операций с банковскими счетами.

Нижегородская область

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о состоянии дома № 6 в переулке Мотальном в Нижнем Новгороде. Ранее жильцы были недовольны тем, что здание находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. Как сообщает «Народный фронт», ремонта в жилом здании не было 45 лет. В подъезде с потолка сыпется штукатурка, общие туалеты разрушены, инженерные сети изношены. Примечательно, что здание числится ОКН регионального здания, но его пока не удосужились обновить, пишет newsnn.ru .

Свердловская область

Глава СКР взял под контроль дело о пострадавшем ребенке в метро Екатеринбурга. Во вторник, 22 июля, машинист не стал дожидаться, пока все пассажиры выйдут и войдут в вагон, закрыл двери и начал движение, из-за чего двери защемили трехлетнюю девочку. Маленькая пассажирка получила травмы, пишет tagilcity.ru .

Оренбургская область

В Оренбуржье случился пожар в доме, где находилось многодетная семья. В тот злополучный день в доме гостила женщина, которая погибла при пожаре. ЧС произошло в частном доме в селе Рыбкино. До прибытия пожарно-спасательных подразделений загоревшийся дом самостоятельно покинули девять человек, включая семеро детей, сообщает 56orb.ru .

Тюменская область

В Тюмени подросток скончался из-за удара током. Мальчик залез на козырек трансформаторной будки и взялся руками за токопроводящую деталь. От полученной электротравмы он погиб почти мгновенно — на глазах своей подруги. Прибывшие на место медики не успели оказать тюменцу помощь, сообщает nashgorod.ru .

Омская область

В Омске разгорается конфликт вокруг планов установить памятник Феликсу Дзержинскому. Как сообщает gorod55.ru , 22 июля казаки-общественники организовали круглый стол, где заявили о готовности добиваться отзыва полномочий у депутатов Горсовета, поддержавших инициативу. Они направили вторую петицию президенту, обвиняя Дзержинского в «русофобии» и «красном терроре», выступая с критикой наследия СССР.

Карелия

Житель Карелии зарубил топором женщину средь бела дня. В Кондопоге на улице Пролетарской, 10а, была жестоко ранена женщина. Пострадавшую отправили в больницу, однако медики не смогли помочь ей и она скончалась в реанимации. Местные жители рассказывают, что убийца скрылся с места происшествия, его пока не нашли, сообщает karelinform.ru .

Приморский край

В Приморье стала известна статистика по укусам змей. Как сообщает vostokmedia.com , медики фиксируют до 500 таких происшествий за сезон. Самым опасным эксперты считают тигрового ужа, который имеет два ядовитых зуба. Он может представлять реальную угрозу для человека, но пока известен лишь один случай летального исхода от его укуса.

Башкирия

В Башкирии 16-летний подросток из Октябрьского стал фигурантом уголовного дела за стрельбу из пневматического пистолета по детям, сообщает mkset.ru . Юноша выстрелил в воздух, чтобы напугать шумевшую под окнами детвору.

Краснодарский край

Клубника в Краснодарском крае за 12 месяцев подорожала более чем на 30% — до 377 рублей за килограмм, пишет kubanpress.ru . Такой значительный подъем цен основан на неблагоприятных погодных условиях в весенний сезон, росте цен на удобрения и топливо, возросшем спросе. Персики и абрикосы сейчас подорожали на 5%, черешня, напротив, подешевела на 4%.

Хабаровский край

Тепловоз с углем сошел с рельсов под Хабаровском, сообщает transsibinfo.com . Во время маневровых работ на подъездных путях к ТЭЦ-1 опрокинулся грузовой локомотив. По предварительным данным, машинист мог не соблюдать правила управления составом.

Новосибирск

Закрытие полигона в Искитиме вызвало экологическую катастрофу: реликтовый лес начал превращаться в свалку, пишет atas.info. После остановки работы мусорного полигона в Искитиме Караканский бор — реликтовый лес и особо охраняемая территория — серьезно страдает и-за появляющихся там стихийных свалок. Экологи крайне обеспокоены: организованного вывоза отходов нет, а ближайший полигон в Бердске переполнен.

Челябинская область

В Красноармейском районе Челябинской области инспекторы ДПС Артур Хасаншин и Илья Карнаух помогли беременной женщине из Курганской области, у которой начались роды. Как сообщает kursdela.biz , лейтенанты решили сопроводить автомобиль с будущими родителями, а после пересадили женщину со схватками в патрульную машину. Благодаря оперативности сотрудников, которые включили сирены, роженица благополучно добралась до областного перинатального центра.

ХМАО

Сургутский блогер Амирхан Магомедов лишился своего необычного домашнего животного — львенка Хариссы. По решению суда он был оштрафован на 2500 рублей. Животное в итоге было изъято, так как его содержание признали незаконным. Муксун.fm сообщает, что правоохранители не увидели оснований для уголовного дела, но Росприроднадзор добился административного наказания за причинение вреда хищнику. Блогер на заседании не присутствовал.

Красноярский край

Соседи напали с кулаками на предполагаемого виновника пожара в красноярской многоэтажке, сообщает prmira.ru . Речь идет о пожаре, который случился на четвертом этаже. Соседи владельца квартиры считают, что именно он виноват в пожаре. Отправился ли избитый мужчина в полицию, неизвестно.

Белгородская область

В белгородской рыбе обнаружили ленточных червей. Как пишет bel.ru , паразиты были выявлены в пробах карпа. Исследование показало, что это живые личинки ботриоцефал — ленточных гельминтов, вызывающих ботриоцефалез. Для профилактики инфекции необходимо проводить дезинфекцию дна прудов и обрабатывать зараженную рыбу особым составом.

Пермский край