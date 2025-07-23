Зеленский увеличил состав украинской делегации для переговоров с Россией

Из документа следует, что состав делегации дополнил представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса, а также заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский. Вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого на переговоры поедет его заместитель Андрей Фомин.

Президент Владимир Зеленский увеличил состав украинской делегации для переговоров с Россией с 12 до 14 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на указ.

Из документа следует, что состав делегации дополнил представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса, а также заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого на переговоры поедет его заместитель Андрей Фомин.