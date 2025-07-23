Задержанные в Рязанской области мигранты захотели легализоваться

С начала года в Сараевском районе было выявлено восемь нарушителей миграционного законодательства, не имевших законных оснований для пребывания на территории страны. Все они выразили желание легализовать свой статус. Это стало возможным благодаря Указу Президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».

Иностранные граждане, задержанные в Сараевском районе за нарушение миграционного режима, захотели узаконить свое пребывание в России. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на начальницу отдела по вопросам миграции местной полиции Оксану Рычкову.

По ее словам, с начала года в районе было выявлено восемь нарушителей миграционного законодательства, не имевших законных оснований для пребывания на территории страны. Все они выразили желание легализовать свой статус. Это стало возможным благодаря Указу Президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».